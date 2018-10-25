Москва, 25 октября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. То, что спецслужбы Великобритании могут быть причастны к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, считают 28% жителей РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Участников опроса просили ответить на вопрос о виновниках происшествия в британском Солсбери, где были отравлены Скрипали.

Так, согласно данным опроса, только 3% респондентов заявили о возможной причастности к данному делу спецслужб РФ. 28% респондентов не исключили связь британской стороны с данным преступлением. То, что к «делу Скрипалей» может быть причастен кто угодно, считают 56% опрошенных.

Опрос проведен 18 — 24 октября текущего года по всероссийской выборке городского и сельского населения России. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах страны методом личного интервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в тяжёлом состоянии в больницу Солсбери в начале марта 2018 г. Официальный Лондон, не предоставив никаких доказательств, обвинил в причастности к преступлению Москву.

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