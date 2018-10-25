Вашингтон, 25 октября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Военнослужащие США во время учений по десантированию тяжелой техники промахнулись при сбросе бронеавтомобиля «Хамви» с военно-транспортного самолета, пишет портал Military.com.

Mil.ru Десантирование техники

https://twitter.com/fighterpics/status/1054821663169306624

Отмечается, что военные сбросили бронеавтомобиль на минуту раньше положенного срока, в результате чего «Хамви» приземлился на расстоянии 1,5 км от зоны выброски. В результате инцидента никто не пострадал, в настоящее время военные расследуют причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу одной из местных начальных школ.

Читайте подробнее: «По ошибке»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы