Москва, 25 октября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Уралтрансбанк» лишился лицензии по решению Центробанка. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Кредитная организация ПАО «Уральский Транспортный банк» не вправе осуществлять банковские операции с 25 октября, говорится в сообщении.

Посредством универсальной бизнес-модели банк выдавал кредиты физическим и юридическим лицам, привлекая для этого денежные средства населения. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, уточнили в ЦБ РФ.

В сентябре 2017 года банк разработал план по улучшению своего финансового положения, однако ни одно из положений плана выполнено не было.

«Уралтрансбанк» занимал 196-е место в банковской системе России и входил в систему страхования вкладов. После отзыва лицензии клиентам компенсируют их средства, но не более 1,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре ЦБ РФ отозвал лицензии у ряда банков, в числе которых московские «ПИР Банк», «Риал-кредит», а также «ВостСибтранскомбанк».

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