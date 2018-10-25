Луганск, 25 октября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки киевские боевики трижды открыли огонь по территории трёх населённых пунктов Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР, сообщил 25 октября Луганский информационный центр.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

ВСУ применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты и миномёты калибра 82 мм, а также станковые гранатомёты АГС и ручные гранатомёты РПГ.

Пострадали населённые пункты Голубовское, Долгое и Лозовое.

Напомним, базовым документом, призванным урегулировать конфликт между Украиной и Донбассом, являются Минские соглашения, подписанные Россией, Германией, Францией и Украиной 12 февраля 2015 года. Украина взяла на себя обязательства обеспечить устойчивое перемирие в Донбассе и отвести от линии фронта тяжёлые виды вооружений. Тем не менее Киев более трёх лет ежедневно демонстрирует желание продолжать войну.