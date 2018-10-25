Киев усмотрел опасность в Белоруссии, РФ – в активности НАТО: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- На Украине заявили об опасности пребывания украинцев в Белоруссии;
- Испания не будет портить отношения с Саудовской Аравией из-за Хашогги;
- Каталония вытесняет на периферию системы образования испанский язык;
- Россию втягивают в миф об «аннексии Норвегии»;
- В Минфине рассказали о борьбе с ростом цен на бензин.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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