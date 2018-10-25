О «военной» болезни США и оздоровлении бюджетов в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Генерал-лейтенант ВС США через 15 лет собирается воевать с Китаем;
- На Туапсе обрушился сильный ливень;
- В России создается рабочая группа для помощи вкладчикам банков-банкротов;
- Минфин пообещал регионам дополнительно более 100 млрд рублей;
- В российских регионах просматривается оздоровление бюджетов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/790.