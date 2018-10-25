Магаданская область, 25 октября, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Самыми пьющими регионами России назван Якутия, Чукотка, Камчатский край и Магаданская область. К таковым их отнёс президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что жители России стали пить меньше, но отношение к алкоголю осталось неизменным в четырёх регионах Дальнего Востока, эксперт заявил в комментарии «Первому каналу». По мнению Евгения Брюна, у населения Якутии, Колымы, Чукотки и Камчатки есть причины для того, чтобы употреблять больше алкоголя, чем в остальных регионах страны.

«Холодно, и это люди, лишенные женского присмотра», — отметил Евгений Брюн, имея в виду большое количество вахтовых рабочих в этих регионах.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса маркетингового агентства Zoom Market самым пьющим городом России был назван Саратов, на втором месте — Ханты-Мансийск, на третьем — Пермь.

Напомним, в 2016 и 2017 годах Магаданская область оказывалась на последнем месте в национальном рейтинге трезвости регионов РФ. В первой пятёрке тогда также оказывалась Чукотка.