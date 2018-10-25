Москва, 25 октября, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Национальный вопрос для России — это вопрос ее единства, поскольку в России есть такая тенденция к распаду, основанная, во многом еще, на национальном вопросе, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Lanta t Фонтан Дружба народов. ВДНХ

При этом национальный вопрос в России, по его мнению, в корне отличается от американского, европейского, поскольку «у нас нации живут на своей земле, они не эмигранты, они не приехали во Францию, как арабы, они не приехали в Соединенные Штаты, фактически отказавшись от своей родины…»

«Российская Империя, она нашла определенный консенсус, потому что в Российской Империи народы… приходили, становились вассалами царя. Советский Союз, Ленин, на мой взгляд, придумал гениальную совершенно формулу, чтобы сохранить империю. Фактически он отменил национальный вопрос, при том, что большевики занимались национальным вопросом, многое очень сделали для наций, но мы были все советские», — заявил Шахназаров.

Более того, большевики блестящим образом решили и проблему многоконфессиональности, разрешив религиозные противоречия внедрением надконфессиональной идеологии коммунизма.

«После 1991 года это всё убрали, и осталась страна, в которой живут люди разных национальностей и религий. Более того, это стало культивироваться… У нас национальная проблема серьезная стоит, потому что я вижу, что национальные республики как бы ушли в себя, живут отдельной жизнью, и они культивируют эту жизнь, и во многом, на мой взгляд, — это дефекты национальной политики», — полагает эксперт.

Всё это, по мнению Шахназарова, грозит сепаратизмом подобно тому, как это происходило в 90-е годы. При этом трагичности ситуации добавляет то, что политический и национальный вопрос сконцентрирован вокруг фигуры президента, к которому есть доверие со стороны национальных республик, но не факт, что такое доверие будет к какой-либо другой фигуре.