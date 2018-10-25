Лондон, 25 октября, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Великобритания с нетерпением ждет нового торгового договора с Евросоюзом, заявила глава Соединенного Королевства Елизавета II на торжественном приеме в честь визита короля Нидерландов с супругой. Об этом сообщает The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Отмечается, что британский монарх впервые публично высказала мнение насчет Brexit. Она добавила, что «как новаторы, торговцы и интернационалисты мы с уверенностью смотрим в будущее». Также королева отметила, что общие ценности Великобритании и Нидерландов являются незыблемым активом двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM 24 октября по данным газеты The Times, переходный период после выхода Великобритании из ЕС может быть продлен на несколько лет свыше ранее установленного срока. Эта мера может быть принята, так как нет гарантий, что Соединенное Королевство сможет быстро завершить переходный период после Brexit.

При этом, несмотря на приближение крайнего срока реализации Brexit, Великобритания и Евросоюз до сих пор не выработали общего соглашения. По словам премьер-министра страны Терезы Мэй, проект договора согласован на 95%, однако до сих пор не решен вопрос насчет границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.