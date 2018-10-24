Москва, 25 октября, 2018, 01:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб покинули 357 мирных жителей через гуманитарный коридор «Абу-эд-Духур» на востоке провинции, сообщает пресс-служба Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что среди них было 97 мужчин, 127 женщин и 133 ребенка. Также было выведено через коридор 17 единиц техники. Врачи оказали медицинскую помощь 290 обратившимся, среди которых было 109 детей.

Отмечается, что несмотря на режим прекращения огня, регулярно продолжаются нарушения со стороны боевиков в зоне деэскалации в Идлибе. За прошедшие сутки был зафиксирован обстрел населенного пункта Кбана в провинции Латакия.