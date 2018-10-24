Москва, 25 октября, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Режиссер Константин Богомолов совместно с Мастерской Брусникина намерен поставить спектакль по роману Виктора Пелевина «iPhuck 10», сообщает пресс-служба проекта.

Dmitriy Dubinskiy Константин Богомолов (справа)

Сообщается, что закрытая премьера пройдет 6 декабря в Москве, главные роли в спектакле исполнят Игорь Миркубанов и Дарья Мороз. Спектакль будет показываться в золотой башне «Меркурий» в комплексе «Москва-Сити». Как отмечают авторы проекта, спектакль планируется в качестве site specific, где важную роль играет само место действия.

Отмечается, что площадка будет трансформирована в сценическое пространство и в галерею «гипсового» искусства с реальными арт-объектами современного искусства. Показы будут проходить с декабря 2018 по март 2019 года. Среди 20 показов спектакля 18 будут открытыми.

Напомним, роман «iPhuck 10» Виктора Пелевина был издан осенью 2017 года. Роман рассказывает о литературно-полицейском роботе Порфирии Петровиче, который занимается расследованием преступлений и параллельно пишет детективный роман по материалам уголовного дела, чтобы полицейское управление путем продажи книг могло выходить на самоокупаемость. Действие романа происходит в России, во второй половине XXI века.