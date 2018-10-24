Тирасполь, 25 октября, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Следственный комитет Приднестровья объявил в розыск бывшего премьер-министра республики Татьяну Туранскую, возглавлявшую правительство при президенте Евгении Шевчуке, и всех тогдашних министров экономического блока — Оксану Буланову, Майю Парнас и Елену Гиржул. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, они объявлены в розыск в рамках дела об удержании в 2015 году 30% из зарплат работников бюджетной сферы и пенсий.

Kodru Татьяна Туранская

Приговор в отношении соратниц Шевчука суд сможет вынести заочно, без присутствия обвиняемых. Ранее в суд было направлено уголовное дело, возбужденное в отношении самого Шевчука.

ИА REGNUM напоминает, что всего на Шевчука в ПМР заведено семь уголовных дел, связанных с получением взятки, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества и махинациями. По основным эпизодам уголовное следствие в отношении Шевчука завершено, и обвинительное заключение направлено в суд.

Евгений Шевчук выехал в Молдавию в конце июня 2017 года, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. Шевчук находился в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

Шевчука допросили в молдавской Генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи. После дачи показаний в молдавской Генпрокуратуре Шевчук со своей семьей беспрепятственно покинули Молдавию. Сперва он отправился в одну из стран ЕС, после чего, по распространенной им самим информации, перебрался в Москву. В то же время целый ряд его бывших ближайших соратников уже оказались за решеткой.