Вашингтон, 25 октября, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Журнал Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Первое место уже четвертый год подряд занимает Джим Парсонс, наиболее известный по роли Шелдона Купера в телесериале «Теория Большого взрыва».

iDominick Исполнители главных ролей в телесериале «Теория Большого взрыва» (слева направо): Джим Парсонс, Кейли Куоко и Джонни Галэки

Сообщается, что Парсонс с июня 2017 года по 1 июня 2018 года заработал $26,5 млн без вычета налогов. На втором месте оказался еще один актер вышеупомянутого сериала — Джонни Галэки, он за год заработал $25 млн.

Третье и четвертое место разделили между собой также звезды этого сериала — Кунал Найяр и Саймон Хелберг, заработавшие по $23,5 млн. Замыкает пятерку актер другого сериала — «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон. По данным Forbes, он заработал $19 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Первым в списке стал американский актер Джордж Клуни, который с июня 2017 по июнь 2018 года заработал $239 млн.