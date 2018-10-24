Болтон: США «рассматривают потенциал» новых санкций против России
Баку, 25 октября, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом «рассматривает потенциал» новых санкций против России, 24 октября передает агентство Reuters.
«Мы все еще рассматриваем потенциал дополнительных санкций в отношении России… На данный момент не принято никакого решения, и я не буду прогнозировать сроки, будет это до выборов в США или после выборов. Процесс принятия решения продолжается», — заявил Болтон на пресс-конференции в Баку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября Болтон на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил о «стратегических отношениях» между Вашингтоном и Баку.
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