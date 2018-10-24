Баку, 25 октября, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом «рассматривает потенциал» новых санкций против России, 24 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Болтон

«Мы все еще рассматриваем потенциал дополнительных санкций в отношении России… На данный момент не принято никакого решения, и я не буду прогнозировать сроки, будет это до выборов в США или после выборов. Процесс принятия решения продолжается», — заявил Болтон на пресс-конференции в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября Болтон на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил о «стратегических отношениях» между Вашингтоном и Баку.

Читайте также: Болтон заявил о стратегических отношениях между Вашингтоном и Баку