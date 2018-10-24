Москва, 25 октября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государственные корпорации России, такие как «Газпром», «Ростех», «Ростелеком», «Роснефть» и другие, должны будут сделать вклад в программы и проекты прорывного развития. Об этом российский лидер заявил 24 октября на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, 24 октября 2018 года

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что руководство страны ждёт от руководителей ВЭБа, Газпрома, «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», Росатома и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва.

При этом Путин подчеркнул, что одним из важнейших партнеров государства в реализации планов прорывного развития должен стать частный бизнес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после победы на президентских выборах Владимир Путин обещал гражданам организовать прорывное развитие России, в частности в научно-технической сфере.