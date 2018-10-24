Киев, 25 октября, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украине будет тяжело закрыть долги в 2019 году, заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде Артур Герасимов, сообщает 24 октября «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

По его словам, на 2019 год приходится пик выплат по долгам, которые можно оплатить только при помощи очередного кредита от МВФ. Геращенко уверен, что новый транш от МВФ позволит Украине «сохранить макроэкономическую стабильность, курс гривны» и «не отказаться от независимости от Москвы».

Напомним, в ближайшие пять лет Украина должна выплатить $24,78 млрд. В 2018 году Киев должен выплатить $3,81 млрд, в 2019-м — $5,81 млрд, в 2020-м — $6,75 млрд, в 2021-м — $4,29 млрд, в 2022 году — $4,12 млрд.