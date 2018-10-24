Баку, 24 октября, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Отношения между Азербайджаном и США носят стратегический характер. Об этом заявил находящийся с визитом в Баку советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

twitter.com/azerbaijanmfa Джон Болтон

Советник президента США на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым подчеркнул, что его страна высоко оценивает вклад Азербайджана в операциях в Афганистане в рамках борьбы с терроризмом, сообщает Turan со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан придает особое значение связям с США и стороны тесно сотрудничают в ряде сфер, в том числе противодействии терроризму. Он также поблагодарил США за поддержку проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана.

B ходе встречи стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, таких как Баку-Тбилиси-Карс и Южный Газовый Коридор.