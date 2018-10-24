Великий Новгород, 24 октября, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Депутаты Новгородской областной думы на очередном заседании сегодня, 24 октября, приняли решение повысить величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год на 120 рублей: с нынешних 8726 рублей до 8846 рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект представила заместитель губернатора Новгородской области Ольга Колотилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

Оппозиция выступила категорически против. Депутат Александр Кашицын («Справедливая Россия») отметил, что прожиточный минимум повысится всего на 1,35%, что ниже предполагаемого уровня инфляции.

Лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым назвал повышение «ничтожной подачкой».

«Мы прекрасно понимаем, что минимальный прожиточный минимум никак не может быть ниже 10 тысяч рублей, прибавка ничтожная. И о таком даже разговаривать стыдно», — заявил Гайдым.

Думский комитет по социальной политике рекомендовал депутатам законопроект поддержать. Решение было принято большинством голосов — с учетом письменных заявлений депутатов, не явившихся на заседание лично.

Напомним, такое право — голосовать письменными заявлениями — депутаты Новгородской областной думы предоставили сами себе на сентябрьском заседании. Такая же практика существует и в думе Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года прожиточный минимум в Новгородской области в расчёте на душу населения составлял 10 139 рублей в месяц, а средний размер пенсии был при этом 13,1 тыс. рублей.