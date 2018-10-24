Эр-Рияд, 24 октября, 2018, 23:16 — ИА Регнум. «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией обещает провести расследование своей бомбардировки в пригороде йеменской Ходейды, в результате которой погибли гражданские лица, 24 октября передает агентство Reuters.

Kyoko Nishimoto Жители Йемена

«Мы очень серьезно относимся к этим сообщениям, они будут полностью изучены, как и все сообщения такого рода», — пояснил журналистам представитель «коалиции», полковник Турки аль-Малики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября стало известно об очередном авиаударе Саудовской Аравии в Йемене — в результате бомбардировки завода по упаковке овощей в пригороде Ходейды погибли не менее 16 человек.

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