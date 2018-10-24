Лондон, 24 октября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть находятся в неопределенности: Brent падает в цене, WTI — растёт, 24 октября передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

На данный момент баррель Brent оценивается на рынке в $76,17 (-27 центов или — 0,4%), баррель WTI — в $66,82 (+39 центов или +0,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября мировые цены на нефть рухнули более чем на 4% — нефть Brent достигла минимума в $75,88 за баррель.

Читайте также: Нефть рухнула: Brent — $75 за баррель