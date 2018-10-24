Ходейда, Йемен, 24 октября, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Жертвами авианалета «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией в в Йемене стали 19 человек, 24 октября передает агентство Reuters.

Последствия авиаудара. Йемен

По информации врачей и жителей, в результате авиаударов в пригороде Ходейды погибли десять человек, ранены десятки гражданских лиц. Удар был нанесен по овощному заводу.

Также сообщается, что авиаудар саудитов в Байт-эль-Факи привел к ранениям девяти человек.

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