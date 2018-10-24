Киев, 24 октября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Нахождение на территории Белоруссии является потенциально опасным для украинских граждан, поскольку в республике «действуют российские властные структуры», заявил 24 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», — сказал Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Он подчеркнул, что «пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным», и отметил, что Киев намерен «говорить об этом с Минском».

Напомним, в начале октября президент Украины Александр Лукашенко в очередной раз выразил обеспокоенность притоком оружия на территорию республики с Украины. На этом же основании в сентябре белорусский лидер не исключил увеличения числа пограничников на границе с Украиной для усиления контроля за безопасностью на данном направлении.

«Мы видим, сколько оттуда идёт сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов», — заявлял Лукашенко.