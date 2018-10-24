Вашингтон, 24 октября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Серия происшествий, в центре которых оказались Хиллари Клинтон, Барак Обама и Белый дом, вызвала среди американских политиков бурю осуждения. Посылки со взрывными устройствами, которые направлялись бывшему президенту, бывшему кандидату в президенты, а затем и президенту действующему, комментируют конгрессмены и сенаторы США в твиттере.

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«Некоторые уже поддаются искушению реагировать на это террористическое нападение, либо назначая виновников, либо рационализируя его. Но ни один здравомыслящий человек, независимо от партийной принадлежности, не станет делать такого. Это или работа безумца, или террор, направленный на дальнейшее разделение Америки», — уверен сенатор Марко Рубио.

«В политических дебатах нашей страны нет места для насилия, кто бы ни сделал это — должен понести полную меру ответственности перед законом, — пишет конгрессмен Боб Латта.

Угрозы и нападения не представляют темперамента большинства американцев, настаивает конгрессмен Марк Уолкер: «Материалом нашего дискурса всегда должна быть любезность».

"В этой стране мы боремся с помощью слов и идей, а не кулаков и бомб, — говорит сенатор Берни Сандерс, — новости о попытке взрыва против президента Обамы, госсекретаря Клинтон, Джорджа Сороса, CNN, различных демократических официальных лиц — серьезно беспокоят».

Политические разногласия — это одно, но терроризировать публичных чиновников — недопустимо, убежден конгрессмен Тед Йохо: «Кто бы ни стоял за этими трусливыми нападениями на бывшего президента Обаму, Клинтонов, Дебби Шульц и других, он должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона».

«Судя по фотографиям, которые я видел, это похоже на самую элементарную бомбу на пластиковой трубе. Однако похоже, что она сопровождалась конвертом с белым порошком. Даже если это мистификация, никогда нельзя ничего оставлять на волю случая, и всегда лучше предположить, что это действующее устройство», — советует конгрессмен Рик Кроуфорд.

«Политическое насилие никогда не допустимо, особенно в свободной и демократической стране. Я надеюсь, этого террориста поймают и накажут по всей строгости закона», — пишет сенатор Чак Грэссли.

Другие многочисленные комментаторы сходятся в призывах решительно осудить произошедшее и наказать виновных — «кем бы они ни были».

Напомним, 22 октября посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. Сегодня стало известно об аналогичных посылках экс-президенту Бараку Обаме и Биллу и Хиллари Клинтон. Позже сотрудники Секретной службы США перехватили посылку со взрывным устройством, направленную в Белый дом.