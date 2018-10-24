Москва, 24 октября, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва ответит на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности быстро и эффективно. Об этом Путин заявил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джузеппе Конте

Журналисты спросили Путина, сможет ли Россия дать ответ на выход США из договора РСМД.

«Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить… Сможем, и это будет очень быстро и эффективно», — ответил президент России.

При этом премьер-министр Италии отметил, что его страна «живет с тревогой» после того, как президент США заявил о намерении ликвидировать ДРСМД, так как речь идёт о ракетах средней и меньшей дальности, а Италия не так уж и далеко от России.