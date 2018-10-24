Москва, 24 октября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал намерение властей США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свое мнение на этот счет российский лидер озвучил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Путин отметил, что действительно есть определенные вопросы в связи с развитием ракетных технологий в мире и с тем фактом, что ограничения по их развитию на себя взяли только США и Советский Союз (теперь это Россия).

Однако российскую сторону беспокоит тот факт, что сперва США ликвидировали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь на повестку дня поставлен вопрос о ликвидации ДРСМД. Кроме того, туманна судьба договора СНВ-3, срок действия которого скоро закончится, и США сомневаются в том, что будут его продлевать.

«Если всё это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений», — констатировал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация становится крайне опасной.

«Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений…», — подвел итог президент России.

При этом он заявил, что самым главным вопросом станет, а что именно американцы будут делать со своими новыми ракетами. Если они будут размещать их в Европе, то Россия, естественно, будет отвечать зеркально. В связи с этим евросоюзные страны, если они согласятся на размещение новых американских ракет, должны будут понимать, что они поставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара, отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что он не видит никаких оснований доводить Европу до ситуации столь высокой степени опасности.