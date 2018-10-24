Москва, 25 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, Госдума на пленарном заседании в первом чтении рассмотрит пакет законопроектов о введении налогового режима для самозанятых граждан РФ, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Пакет инициатив был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»). Он предлагает ввести в РФ налогообложение самозанятых граждан. Пока в качестве эксперимента на 10 лет.

Под самозанятыми понимаются те граждане, которые получают доход от своей деятельности и при этом не имеют работодателя или наёмных работников. Их доход в год не должен превышать 2,4 млн рублей (или 200 тыс. рублей в месяц). Чаще всего под такую категорию попадают няни, репетиторы, таксисты и подобные профессии, когда человек работает «на себя». Если закон будет принят, то с 1 января 2019 им придётся платить налоги на доход, который они получают. При этом речь идёт не только о тех, кто официально нетрудоустоен. Так, например, если учитель после конца рабочего дня занимается репетиторством, то за его работу в качестве учителя налоги платит работодатель, а за его доход от репетиторства он должен сам платить налог как самозанятый.

По предложению авторов законопроекта, если самозанятые (а речь идет о гражданах, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых) оказывают услуги или продают товары для физлиц, то налог на их доход должен составлять 4%. Если же заказчиками выступают юрлица или индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%.

Эксперимент будет проводиться в четырёх регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии. Как отмечал ранее Андрей Макаров, это регионы-доноры, у которых нет интереса наполнять свои бюджеты за счёт новых налогов, поэтому авторы законопроекта выбрали именно их.

Для удобства граждан Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала специальное мобильное приложение «Мой налог». Его пользователь сможет зарегистрироваться онлайн, без визита в ФНС, и также онлайн с каждой продажи своего товара или услуги направлять в налоговую фискальный чек. Каждый месяц в приложении ему будет выставлен счёт по налогам, который он должен будет оплатить.

Инициатива уже получила резонанс — в СМИ появилась информация о том, что законопроект предполагает штрафы для тех граждан, которые отказались регистрироваться в качестве самозанятых на сумму всего полученного ими дохода. Об этом ранее в ходе заседания кометита Госдумы по бюджету и налогам заявил его глава Андрей Макаров. Однако затем депутат уточнил, что речь идёт только о зарегистрированных самозанятых гражданах, парламентарий уточнил и размер санкций. Если они не оформили фискальный чек, то есть не заплатил налог, то им грозит штраф в 20% от полученной суммы. Если правонарушение повторится в течение полгода, то штраф будет равен 100% дохода, на который гражданин не сформировал фискальный чек.

Таким образом, по словам Макарова, никто не планирует заставлять граждан регистрироваться в качестве самозанятых с помощью ввода наказания для тех, кто хочет избежать регистрации. Законопроект направлен на вывод экономики РФ из тени и на то, чтобы позволить самозанятым по собственному желанию войти в правовое русло. Преследовать незарегистрированных самозанятых никто не собирается, однако, напоминает Макаров, за неуплату налогов в РФ грозит более суровое наказание — вплоть до уголовного.