Саудиты шутят: принц Мухаммед вспомнил о похищении премьер-министра Ливана
Эр-Рияд, 24 октября, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Кронпринц Мухаммед бин Салман на экономическом саммите в Эр-Рияде пошутил о похищении премьер-министра Ливана Саада Харири в 2017 году, 24 октября передает агентство Reuters.
«Премьер-министр Саад находится в королевстве в течение двух дней. Я надеюсь, вы не распространяете слухи о том, что его похитили», — заявил принц Мухаммед.
Напомним, премьер-министр Ливана находился в Саудовской Аравии в течение двух недель в ноябре 2017 года — Харири прибыл на переговоры в Эр-Рияд, после чего выступил с неожиданным заявлением об отставке и пропал из публичного пространства.
Сторонники Харири в Ливане заявили, что премьер-министр удерживается насильно. По информации Reuters, «восемь дипломатических источников» в арабских и западных странах подтвердили, что Харири в заключении «унижали и избивали».
В итоге, после вмешательства США, Франции и Египта, Харири был выпущен из Саудовской Аравии, прибыл в Ливан, где отказался от своей отставки после встречи с президентом Мишелем Ауном.
Шутка Мухаммеда звучит особенно двусмысленно после того, как в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был подвергнут пыткам и убит журналист Джемаль Хашогги.
Президент США Дональд Трамп уже возложил ответственность за преступление лично на кронпринца Мухаммеда.
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