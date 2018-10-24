Саранск, 24 октября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Мордовия заняла второе общекомандное место в группе регионов с численностью населения до 1 млн человек по итогам IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. Награждение победителей и призеров состоялось в Совете Федерации, призы вручали спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава Минспорта РФ Павел Колобков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Мордовии Призеры спартакиады со Светланой Хоркиной и Владимиром Волковым

Спортсмены Мордовии завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

«Для молодых спортсменов успешное выступление на Спартакиаде является первым шагом в большой спорт, к тому, чтобы прийти на смену нынешним лидерам», — отметил присутствовавший на церемонии награждения глава Мордовии Владимир Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики отмечал, что Мордовия — один из самых спортивных регионов, здесь физкультурой занимаются 37,5% населения.

В 2016 году Мордовия признана лучшим регионом страны по развитию физкультуры и спорта среди территорий с населением до 1 млн человек. Загруженность спортивных объектов составляет более 87%, всего их более 2 тыс. в республике.

«Ставка на массовость, вовлечение в физкультурное движение как можно большего числа людей по-прежнему остается главным приоритетом в развитии спорта. Именно для этого у нас создана спортивная инфраструктура, отвечающая мировым стандартам. Это не только путь к спорту высших достижений, но и здоровье нации, физическое и духовное», — говорил Волков.