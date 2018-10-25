Ханты-Мансийск, 25 октября, 2018, 05:55 — ИА Регнум. В городской гимназии №1 Ханты-Мансийска прошло голосование и общественное обсуждение эскизов архитектурного фасада двух корпусов здания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на суд общественности было представлено три варианта архитектурных фасадов для второй очереди здания гимназии.

Управление общественных связей Администрации г. Ханты-Мансийск Эскиз фасада школы выбирала вся школьная общественность

Проголосовать за понравившийся эскиз можно было в течение месяца на официальном сайте образовательной организации, а также лично, опустив в ящик жетон с номером эскизной картинки. В голосовании приняли участие почти две тысячи человек: учащиеся, их родители и педагоги. На сайте гимназии №1 проголосовал 731 человек. Из них 377 отдали предпочтение проекту-победителю.

Управление общественных связей Администрации г. Ханты-Мансийск Эскиз фасада школы выбирала вся школьная общественность

Затем состоялось общественное обсуждение с привлечением жителей близлежащих домов. Выбранный вариант оценили в ходе совещания по строительству объектов в городе глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и эксперты строительной отрасли.

«Самое главное, чтобы каждый человек, каждый ученик почувствовал причастность к принятию этого решения. Мы должны совместно сделать школу самой лучшей ‑ и по внутреннему содержанию, и по внешнему оформлению», — отметил глава города.

Эскиз, выбранный общественностью, был утвержден и участниками совещания. Далее он будет передан компании-проектировщику, на его основе подготовят проект второй очереди гимназии. Отметим, что и действующее здание гимназии будет оформлено в едином стиле с новым корпусом школы.

Максим Ряшин обратил внимание на то, что общественность должна быть вовлечена и в процессе контроля за строительством школы. По его мнению, это обеспечит двойную проверку качества стройки.

Управление общественных связей Администрации г. Ханты-Мансийск Эскиз фасада школы выбирала вся школьная общественность

Отметим, ранее компания-проектировщик подготовила 30 вариантов эскизов фасадов гимназии. В сентябре школьная общественность — учащиеся, их родители и учителя выбрали четыре наиболее удачных, по их мнению, решения. В сентябре Максим Ряшин предложил подключить к обсуждению экспертов строительной отрасли и архитекторов. Совместно с общественностью они должны были подготовить такой проект образовательной организации, который будет удобен для школьной общественности с учётом всех строительных требований и стандартов.

Добавим, такой опыт первый не только в Ханты-Мансийске, но и вообще в Югре. После его успешного внедрения станет возможно тиражирование этой практики и на примере других образовательных организаций.