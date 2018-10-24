Йошкар-Ола, 24 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В полицию обратилась жительница Горномарийского района республики и сообщила, что ее брат-таксист ночью выехал на заказ и не вернулся. Его телефон недоступен. Правоохранители обнаружили автомобиль потерпевшего и его тело с резаными ранениями, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

Личности и местонахождение подозреваемых оперативники совместно со следователями СУ СК установили в кратчайшие сроки. Ими оказались двое жителей этого же района в возрасте 17 и 18 лет. В кратчайшие сроки они были задержаны в Йошкар-Оле.

По предварительным данным, молодые люди напали на таксиста, поскольку не могли заплатить за проезд.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября Госдума приняла в первом чтении Законопроект, направленный на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для легковых такси. Документ обяжет перевозчиков такси страховать свою ответственность на случай причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

В то же время глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») заявил, что закон может быть принят не раньше 2019 года. В частности, отметил он, текущая версия не полностью защищает пассажира. Так, по его словам, закон следует принимать одновременно с инициативой по регулированию работы такси в РФ (включая агрегаторов) в целом, поскольку сегодня никто не занимается режимом труда и отдыха водителей или доходной частью такси, а многие заказы такси своевременно не выполняются.