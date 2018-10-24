Сидней, Австралия, 24 октября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. В одном из домов престарелых, расположенном в пригороде австралийского города Сидней, был арестован 102-летний мужчина по обвинению в сексуальном преступлении в отношении 94-летней женщины. Об этом сегодня, 24 октября, пишет SMH.

Рембрандт. Старик в кресле. 1652

Обвиняемому предъявлены обвинения в непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами. Подробности произошедшего не приводятся.

Лишь уточняется, что инцидент произошел сегодня, 24 октября, когда сотрудников правоохранительных органов вызвали в дом престарелых, в котором проживают нападавший и его жертва.

Согласно австралийскому законодательству, подозреваемому, если его вина будет доказана, грозит тюремный срок до семи лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под залог. Судебное заседание состоится 20 ноября.