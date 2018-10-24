Нижний Новгород, 24 октября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. В момент подъема строительных материалов на крышу дома при помощи автокрана «Ивановец», грунт под строительной техникой деформировался и автокран опрокинулся, упав на подсобное здание, расположенное на территории детского сада в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru Упавший автокран на территории детского сада

В ведомстве уточнили, что подрядная организация проводила работы по ремонту кровли.

На место происшествия выезжал мэр города Владимир Панов, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. После осмотра он заявил, что необходимо усилить контроль за отбором подрядчиков и выполнением ими работ.

«Есть очень серьезные проблемы при выборе подрядчика. Когда идет открытый конкурс, один из примеров, заявляется проектная организация, находящаяся на расстоянии больше 1 тыс. км от Нижнего Новгорода, которая дистанционно разрабатывает проекты по капремонту. Появляются подрядчики, которые пытаются заработать деньги. Разные механизмы есть, как можно решить вопросы по усилению именно контроля, надзора и, самое главное, подбора качественного подрядчика», — пояснил Панов.

Капитальный ремонт дома осуществляла генподрядная организация «СТА-Столица». В администрации отметил, что предварительной причиной происшествия стала ошибка крановщика.

Панов заверил, что на проведение восстановительных работ будет выделено финансирование из резервного фонда. Детский сад будет работать, детей распределят по группам.

Начальник отдела капитального ремонта «Заречный» управления реализации проектов капремонта МКД Нижнего Новгорода Александр Дыдыкин сообщил, что в ближайшее время Ростехнадзор проведет проверку, и в отношении подрядной организации будут приняты меры.

«Пока видно, что есть трещины плиты перекрытия. Нужно вызывать независимую экспертизу, чтобы полностью оценить можно ли эксплуатировать дальше здание или все-таки нам плиту перекрытия менять», — добавил Дыдыкин.

Исполнительный директор генподрядной организации «СТА-Столица» Дмитрий Райкин подтвердил готовность ликвидировать последствия падения стрелы автокрана. Кроме того, он заявил, что будет разбираться с субподрядной организацией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, днем 24 октября стрела автокрана рухнула на территорию детского сада № 361 в Нижнем Новгороде. В момент происшествия в учреждении находились 100 воспитанников и 20 сотрудников. К счастью, никто не пострадал.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.