* запрещённая в России организация

Исламабад, 24 октября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. В Пакистане освобожден из-под стражи мулла Абдул Гани Барадар — один из главарей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы*

По информации источников AP в пакистанском правительстве, мулла исламистов был освобожден «после переговоров на высоком уровне».

Освобождение одного из главарей боевиков может быть связано с усилиями США по возобновлению переговоров между правительством Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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