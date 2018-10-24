Екатеринбург, 24 октября, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 20 октября на территории торгово-развлекательного центра «Гринвич». В одном из магазинов охрана потребовала от юных видеоблогеров прекратить видеосъёмку, а затем одного из них скрутили и отвели в подсобное помещение, пишут местные СМИ.

Следственный комитет Российской Федерации

Инцидент запечатлён на снятом одним из подростков видео. Как следует из опубликованного в интернете, охранники требуют у подростков прекратить видеосъёмку в одном из бутиков. Блогеры же отказываются, ссылаясь на законы Российской Федерации. В ответ один из охранников заявил, что законы неправильные.

В итоге на место была вызвана полиция. По факту побоев возбуждено административное дело.

Известно, что 16-летний и 17-летний подростки специально пришли в этот магазин, так как были наслышаны о неадекватной, по их словам, охране. По сути, они спровоцировали охранников на рукоприкладство. Некоторые местные жители полагают, что хороши обе стороны. Тем не менее охранникам угрожает ответственность. Административная или уголовная, пока непонятно. Делом заинтересовались органы СКР.

Представители СКР уже затребовали материалы дела из полиции. В случае положительного решения они намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать соответствующую правовую оценку.