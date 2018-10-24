Киев, 24 октября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Украинские власти могут натолкнуться «на очень серьезное политическое давление» в вопросе выпуска еврооблигаций на сумму $2 млрд и получения $3 млрд кредита МВФ. Об этом 24 октября написал на своей странице в Фейсбук директор проекта Институт развития экономики Украины Александр Гончаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«…если рухнут украинский долговой рынок и финансовый сектор — рухнет и экономика страны. Наш Минфин со вчерашнего вторника 23 октября всё же начал роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций, намереваясь привлечь до конца 2018 года около 2 млрд. долл. США. Плюс планирует получить не менее 3 млрд. долл. США кредита по новой программе сотрудничества с МВФ. Что ж, нынешняя финансовая власть здесь может натолкнуться на очень серьезное политическое давление со стороны тех сил, которые также будут участвовать в президентской гонке и выборах в Верховную Раду», — отметил Гончаров.

По его словам, если кредиты украинских чиновников разделить среди украинцев, то на каждого гражданина придется до $1770.

«А как иначе? Шутка ли — каждый украинец уже должен различным кредиторам до 50 000 гривен! Естественно, все ищут своего спасителя. Правда, пока не нашли, но по сути нужны в Кабмине и Верховной Раде технократы, которые смогут придумать, как списать государственный долг Украины до управляемого уровня», — считает Гончаров.

Он также назвал «критическим» для экономики Украины соотношение госдолг/внутренний валовой продукт (ВВП).

«Соотношение госдолг/ВВП у нас только растет и конца этому не видно. Аналитикам Международного валютного фонда и нашим экспертам совершенно ясно, что в Украине долговая нагрузка уже на максимуме. В этой связи Виталий Ломакович, член Совета НБУ в 2014—2015 гг., отмечает, что по соотношению размера госдолга и ВВП мы давно перешагнули критическую отметку — сейчас это около 84% ВВП. Согласно методологии МВФ и Бюджетного кодекса Украины критическая граница находится на уровне 60%. Более того, доктор экономических наук Татьяна Унковская подчеркивает, мол, Украина занимает первое место в мире по отношению долга в иностранной валюте к ВВП — это 126%, поэтому эксперты размещают нас на первых строчках по рискованности», — отметил Гончаров.

Напомним, ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Киев планирует привлечь через размещение еврооблигаций от 1,2 миллиарда до 2 млрд долл.

Ранее украинская делегация во главе с и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой приступила к проведению роуд-шоу выпуска 10-летних еврооблигаций. Министерство финансов планирует направить часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на 725 млн долларов, размещенных в конце августа текущего года.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно документу, в следующем году кабмин планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн (4,3 млрд долл). Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) направят на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн (более 2 млрд долл) — внешнего. Таким образом, государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП.