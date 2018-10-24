Курган, 24 октября, 2018, 18:46 — ИА Регнум. В шести населённых пунктах Зауралья, в том числе в Кургане, с 1 по 4 ноября отключат холодное водоснабжение. Причина — завершение ремонтной осенней кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре АО «Водный Союз».

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Фактически воды не будет в Кургане, посёлке Юргамыш, селе Кетово, микрорайонах Увал, Черёмухово и Тополя в течении трёх дней: с 21:00 часов 1 ноября и до 09:00 часов 4 ноября по местному времени.

АО «Водный Союз» просит потребителей своевременно сделать необходимый запас воды.

«На период отключения мы запланировали максимальное количество работ, понимая, что их лучше проводить в плановом режиме, чем в аварийном. Многие из них, например установка задвижек на магистральных водоводах, не проводились с момента строительства сетей. Монтаж новой запорной арматуры повысит надежность коммунальных систем и значительно сократит количество аварийных ситуаций, для устранения которых без воды остаётся весь город. Устраним ряд текущих аварий на сетях и завершим монтаж нового оборудования на самих очистных сооружениях, — пояснил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников.

В медучреждения, Дом ребёнка, спецприемники и приюты, в учреждения УФСИН будет организован подвоз воды.