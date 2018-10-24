Саратов, 24 октября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Мэр Саратова Михаил Исаев не согласился с исследованием маркетологов, которые утверждают, что Саратов является самым пьющим городом в России. Об этом Исаев заявил журналистам сегодня, 24 октября.

Марк Шагал. Пьяница. 1912

Исаев считает, что маркетологи в своих исследованиях придумывают замеры и сами закладывают показатели. В связи с этим доверять таким исследованиям не стоит.

«У нас нормальный город, нормальная молодежь, нормальное студенчество», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, агентство ZoomMarket заявило, что Саратов якобы возглавляет рейтинг самых пьющих городов России. Социологи агентства утверждают, что провели 3250 личных интервью с жителями 25 российских городов, участники ответили на вопросы «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Однако с этим рейтингом многие не согласились. Так, другие социологи отмечают, что множество замеров показывает, что самые пьющие регионы — это Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатка, Нижегородская область, Сахалин, Тамбовская область и Якутия.

Что касается Саратова, то он находится в середине рейтинга пьющих регионов, рядом с Москвой и Санкт-Петербургом.