Киев, 24 октября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Почти 1,3 тыс. украинских военнослужащих, воевавших против собственных граждан в Донбассе, не прошли психологическую реабилитацию из-за преступных действий руководителя реабилитационного центра в Одесской области, сообщает 24 октября пресс-служба прокуратуры Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Согласно сообщению, руководитель реабилитационного центра подозревается прокуратурой в хищении более 5,6 млн гривен ($200 тыс.), выделенных на реабилитацию украинских военнослужащих. Чтобы присвоить себе средства, директор центра предоставлял фальшивые документы о выполнении госпрограммы по реабилитации.

Напомним, на Украине сложная ситуация с психологической реабилитацией солдат: деньги выделяются, но результатов нет. К примеру, летом 2018 года служба безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области предъявила обвинение директору реабилитационного средства, похитившего бюджетные средства, на которые планировалось реабилитировать почти 100 солдат ВСУ.