Рим, 24 октября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Сенат Италии в среду, 24 октября, утвердил поправки к закону о легальной защите, сообщает Il Messaggero.

По новой версии закона, вооруженная самооборона в границах собственного дома от проникших в него злоумышленников будет считаться законной «всегда» (в любых обстоятельствах). Наказания за использование оружия в ситуации опасности отменяются.

В то же время в новой версии закона сказано, что самооборона должна быть пропорциональной опасности.

Читайте также: Власти Италии разработали законопроект о вооруженной самообороне