Киев, 24 октября, 2018, 18:14 — ИА Регнум. «В Донбасс нужно ввести международную миротворческую миссию ООН. Миссия создаст необходимые условия для прекращения огня и реализации политической части Минских соглашений». Об этом 24 октября написал на своей странице в Фейсбуке украинский депутат от фракции «Оппозиционный блок» Николай Скорик по случаю Международного дня ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

«Оппозиционный блок» выступает за дальнейшее усиление роли ООН в урегулировании украинского кризиса. В первую очередь за счет разворачивания миротворческого контингента ООН в Донбассе. Еще в 2014 году представители «Оппозиционного блока» выступили с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. Мы считаем, что международная миротворческая миссия создаст необходимые условия для прекращения огня и реализации политической части Минских соглашений», — сказал Скорик.

По его словам, ООН нуждается в реформировании «функции по поддержанию мира и глобальной безопасности».

«Очевидно, что организация должна развиваться и в работе ООН будут продолжаться перемены. В первую очередь мы надеемся на укрепление и развитие функции по поддержанию мира и глобальной безопасности. Именно в этом должна быть более других стран заинтересована Украина», — сказал Скорик.

Он считает, что прямые переговоры Киева и Москвы помогут Украине «вырваться из капкана войны».

«Вполне очевидно, что для разворачивания миротворческой миссии ООН потребуется согласие всех пяти стран, имеющих право вето в СБ ООН. В том числе и Российской Федерации. Именно поэтому «Оппозиционный блок» выступает за начало прямых переговоров с РФ. В первую очередь по вопросу введения миротворцев в Донбасс. Мы рассчитываем, что наша позиция, курс нашей партии на мир уверенно победит в грядущем избирательном цикле. Только тогда Украина с помощью международного сообщества сможет вырваться из капкана войны, нищеты и гражданских конфликтов, в которые загнала страну нынешняя власть», — добавил Скорик.

Напомним, 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. В феврале 2015 года на заседании Совета Безопасности ООН принята резолюция, которая обеспечила международную поддержку Минских соглашений и создала международно-правовые рамки мирного урегулирования.

Как сообщалось, в феврале на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев в Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тысячи полицейских и миротворческий контингент в 20 тысяч солдат из стран, которые не являются членами НАТО.