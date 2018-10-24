Таллин, 24 октября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. На минувшей неделе, с 15 по 21 октября, электроэнергия в Эстонии подорожала на 10% до 46,49 евро за мегаватт-час, а в Литве — на 3% до 59,53 евро. В Латвии цена почти не изменилась и составила 57,77 евро.

asrai Перегоревшая лампа

В Литве электроэнергия остается самой дорогой в Прибалтике, а цена на нее во всех торговых зонах биржи Nord Pool повышается за счет роста цен на каменный уголь и газ и более прохладной влажной погоды, сообщил литовский поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Все страны Прибалтики вместе произвели 63% требующейся им электроэнергии. В Эстонии производство превысило потребление на 15%, а Литва и Латвия соответственно произвели 25% и 69%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Литва тем временем приняла закон о запрете покупки электроэнергии со строящейся в настоящее время в Белоруссии АЭС. Аналогично Литва протестовала и против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области.