Нью-Йорк, США, 24 октября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В редакции американского телеканала CNN, расположенной в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, проведена эвакуация, сообщается на сайте телеканала.

Josh Hallett Логотип CNN

По данным полиции Нью-Йорка, в правоохранительные органы поступила информация о подозрительном пакете, обнаруженном внутри здания.

Отмечается, что эвакуация проведена в качестве меры предосторожности. Подробности инидента уточняются.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на почтовые адреса бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона поступили посылки со взрывными устройствами. Отправления были перехвачены Секретной службой.

Двумя днями ранее посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. Взрывное устройство обезвредили сапёры.