Москва, 25 октября, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Сдерживать рост цен на бензин ФАС РФ предлагает прежними методами, без повышения топливных акцизов с 1 января следующего года. Выходит, что у регуляторов нет ни контроля над положением на топливном рынке, ни единой стратегии по решению проблем, да и в правительстве такой стратегии тоже нет. О том, в какой ситуации оказался топливный рынок, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

Всё происходящее развивается на фоне дорожающего в течение всего текущего года моторного топлива, которое особенно подорожало весной, когда при ослабленном рубле и дорожающей мировой нефти нефтяники сосредоточились на внешнем рынке, как следствие, создав напряженность на внутреннем. Однако на предупреждения участников топливного рынка следовал ответ в стиле «проблемы будем решать по мере поступления». Тем не менее комплексных и эффективных мер, которые позволили бы сдержать рост цен, так и не произошло, зато было введено «ручное управление», при котором акцизы на бензин и дизельное топливо были снижены, а взамен нефтяники обещали заморозить розничные цены на заправках. Но в октябре розничные цены вновь начали расти.

Министр финансов Антон Силуанов ранее предположил, что снижение акцизов приведет к выпадению из федерального бюджета порядка 140 млрд рублей, Счетная палата предупреждала, что повышение акцизов приведет к росту цен на бензин, но Силуанов, в свою очередь, убежден, что с повышением акцизов скачка цен не будет. Так есть ли понимание, что делать — ведь цены растут? И надо ли в такой ситуации повторять прежнюю ошибку со снижением акцизов?

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