Калуга, 24 октября, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 24 октября, состоялось очередное заседание Городской думы. Глава городского самоуправления Александр Иванов сообщил коллегам, что Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС) опубликовал список финалистов конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления. Всего на конкурс поступило 286 заявок из 50 регионов России, в финал вышли 27 проектов. Под номером один в этом списке — проект фестиваля «Общинами сильна Калуга», предложенный Ассоциацией территориальных общественных самоуправлений (ТОС) города Калуги. Возглавляет ассоциацию депутат Городской думы Эльвира Капитонова. Награждение финалистов состоится 6 декабря на съезде ВСМС.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 24.10.2018

«В Ассоциацию ТОС входят все территориальные общины нашего города, многие из которых возглавляют депутаты Городской думы, — отметил Александр Иванов. — Высокие результаты, достигнутые калужскими ТОСами в различных конкурсах, это общая заслуга депутатского корпуса, исполнительной власти и активных калужан».

Также глава городского самоуправления напомнил, что ранее Калуга заняла 3-е место во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

В ходе заседания депутаты внесли поправки в бюджет города. Доходная часть бюджета осталась без изменений, ассигнования перераспределяются в рамках ранее утверждённых параметров. 21,5 млн рублей будет выделен на содержание объектов наружного освещения. 1,5 миллиона рублей выделятся на приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приёму укрываемых. 2,5 миллиона рублей выделяется на финансовое обеспечение деятельность отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу. 284 тысячи рублей будет направлено на выполнение кадастровых, археологических работ и проведение государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении улиц Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе». Изменяется структура расходов бюджета на 2019 год: 3,4 миллиона рублей будет выделено на капитальный ремонт и благоустройство территории детского сада «Анютины глазки», 97,5 млн. рублей будет направлено на реконструкцию участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Маяковского.

На заседании был утверждён прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год. Планом предусмотрена приватизация 5 объектов недвижимости общей площадью 946 кв. метров: нежилых помещений и земельного участка. Планируемые поступления в городской бюджет составят порядка 20 миллионов рублей. Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества для дальнейшего принятия его в муниципальную собственность. Бесхозяйными были признаны канализационные и водопроводные сети, газопровод, объект незавершённого строительства в районе Сиреневого бульвара, памятник, посвящённый жителям деревень Пучково и Тинино, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также семиэтажное нежилое здание, расположенное за домами №3 и №5 по бульвару Байконур.

Были присвоены наименования проезду и парку в Калуге. Проезд в районе Ромодановских двориков получил наименование «Сиреневый», парк на Правобережье получил официальное наименование «Губернский». Депутаты приняли о решение об установке мемориальных досок в целях увековечения памяти Василия Шукшина и бывшего председателя Калужского облисполкома, заслуженного зоотехника РСФСР Александры Демидовой. Выдающийся советский писатель, кинорежиссёр, актёр и сценарист В.М. Шукшин в 1947−48 гг. принимал участие в строительстве Калужского турбинного завода в должности слесаря-такелажника. Доска в память Александры Демидовой будет установлена на фасаде дома №2 по улице Баженова.

В рамках часа контроля была заслушана информация о проведении на территории города капитального ремонта многоквартирных домов. В 2018 году в Калуге в краткосрочный план капитального ремонта было включено 205 домов, на проведение ремонтных работ было выделено 966,8 млн рублей. 344 миллиона рублей из этой суммы были направлены на замену 200 лифтов в 66 домах. Ремонтные работы выполнены в 150 многоквартирных домах по 177 видам работ. В 2019 году запланированы работы по капитальному ремонту 160 домов на сумму 568,8 млн. рублей. В рамках подготовки к юбилею города предусмотрена разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта кровли и фасадов многоквартирных домов, включённых в реестр объектов культурного наследия.

Народные избранники выразили обеспокоенность в связи с затянувшимся процессом замены лифтов. Депутаты Андрей Макаров и Эльвира Капитонова сообщили, что в ряде домов микрорайонов Северный и Правобережье жители ждут запуска новых лифтов уже более четырёх месяцев. Как оказалось, в ряде случаев задержки вызваны необходимостью проведения страховых процедур и получения согласования Ростехнадзора, а некоторые из новых лифтов не соответствует проектной документации.

«Часть управляющих компаний не стремится активно сотрудничать с Фондом капитального ремонта и затягивает приёмку работ, — отметила депутат Татьяна Коняхина. — Замечательно, что на замену лифтов выделены такие значительные средств, но этот процесс идёт по всей стране и заводы-изготовители просто не справляются с объёмами поставок».

Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов предложил разработать регламент, в котором прописать чёткие сроки выполнения работ по замене лифтового оборудования, проведения приёмки и необходимых согласований. Первый заместитель директора Фонда капитального ремонта Сергей Голованов заверил депутатов, что к 1 ноября 2018 года все лифты будут запущены.

«Необходимо учесть все допущенные ошибки, чтобы избежать их повторения в дальнейшем, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Надеюсь, что руководство Фонда капитального ремонта прислушается к пожеланиям и замечаниям депутатского корпуса и к 1 ноября проблема с запуском лифтов будет решена».

Депутат Карп Диденко поднял вопрос формирования перечня домов для включения в региональную программу капитального ремонта: в программу 2019 года не попал ни один дом из избирательного округа № 4. В настоящее время перечень домов для включения в региональную программу капитального ремонта разрабатывается управлением ЖКХ и утверждается постановлением городской управы. В связи с этим городской голова Дмитрий Разумовский предложил в дальнейшем утверждать перечень решением Городской думы. Предложение было поддержано депутатами.

Также в ходе часа контроля был заслушан отчёт о результатах работы по переходу МУП «Калугатеплосеть» на прямые платежи с потребителями. Всего на территории Калуги насчитывается 2249 домов, обеспеченных централизованным отоплением. По состоянию на 1 октября 2018 года на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть» перешли 706 домов. Планируется, что к 1 ноября количество домов, перешедших на прямые платежи, составит 736, а к 1 декабря — 1053 дома. Процент собираемости составляет 94%. Работа по переходу на прямые расчёты продолжается как с собственниками помещений, так и в судебном порядке.

По предложению депутата Михаила Смирнова на заседании был рассмотрен вопрос строительства частного кладбища в районе деревни Карачево. Собственниками земельных участков были начаты работы по обустройству кладбища: установлена стена-колумбарий, подготовлены два участка и уже проведены первые захоронения, что вызвало негативную реакцию жителей близлежащих домов. Как сообщили представители городской управы, никаких разрешений на организацию кладбища собственникам не выдавалось, участки относятся к категории земель сельхозназначения, а организация частных кладбищ вообще не предусмотрена действующим законодательством. В настоящее время вопросом занимаются правоохранительные органы, Городская управа готовит обращение в суд с требованием приведения земельного участка в соответствие с его назначением, также городские власти намерены провести эксгумацию и перезахоронение.

Городской голова Дмитрий Разумовский сообщил депутатам о том, что городской управой Калуги принято решение использовать опыт Рязани в деле сохранения объектов культурного наследия. Планируется провести работы по описанию фасадов исторических объектов, прорабатывается вопрос о предоставлении центральной части Калуги статуса исторического поселения регионального значения, внедрения практики льготной аренды и продажи объектов культурного наследия инвесторам с соответствующим обременением.

Также планируется объединить усилия Калуги, Рязани и Тулы с целью внесения необходимых корректировок в федеральное законодательство. Дмитрий Разумовский поблагодарил депутатов за решение выделить два миллиона рублей на реализацию программы «Старый город» и сообщил, что городской управой в свою очередь принято решение заложить в бюджет 2019 года ещё три миллиона рублей на реализацию программы. Средства планируется использовать для ремонта и восстановления объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.