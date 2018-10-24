Киншаса, 24 октября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Жители долины Рузизи в провинции южное Киву, Демократическая Республика Конго, живут в страхе после того, как более 300 боевиков из Бурунди пересекли границу ДР Конго (Демократическая Республика Конго) в районе расположения горного хребта Итомбве.

SSgt. Jocelyn A. Guthrie Солдат ДР Конго

По информации новостного издания Deutsche Welle Kiswahili, между вооруженными силами Демократической Республики Конго и повстанцами в нескольких деревнях района южного Киву происходили ожесточенные бои.

Также от СМИ поступала информация о вооруженных столкновениях между конголезской армией и мятежниками, принадлежащими к организации Фронт национального освобождения (FNL), после того как боевики прорвались на территорию небольшого города Каманьола.

Жители поселка Санж также сообщили о том, что слышали выстрелы 20 и 21 октября после того, как бурундийские повстанцы пересекли долину Рузизи.

Изредка сообщается о малочисленных группировках боевиков из Бурунди в районе Увиры, но вооруженные силы ДРК смогли отбросить их назад. Заместитель представителя вооруженных сил ДРК в южном Киву, капитан ДьёдоннеКасерека отметил, что целью данной группы боевиков было лишь совершения грабежа в данном регионе.

Провинциальный министр внутренних дел и безопасности южного Киву ВикторЧомачома предложил встретиться конголезским и бурундийским правительствам для принятия мер против боевиков Фронта национального освобождения, вторгшихся на территорию ДРК.

По информации местных СМИ, перестрелки до сих пор продолжаются в районах Мунанира, Лубарика, Мухунгу, где боевикам противостоят вооруженные силы ДРК, а также отряды милиции Май-Май.