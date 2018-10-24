Каспийск, Дагестан, 24 октября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Власти дагестанского Каспийска планируют благоустроить городской пляж. На эти цели они намерены потратить из городского бюджета 20,1 млн рублей. Об этом говорится в документах закупки на официальном портале госзакупок, передает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР На пляже

Работы планируется завершить до 15 декабря 2018 года. Исполнитель должен благоустроить территорию пляжа, установить лестницы, пандусы, тротуарные плитки, скамейки, а также постелить газон. Кроме того, вдоль пляжа должны появиться ландшафтные светильники, кустарники и некоторые виды деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на каспийском побережье Дагестана планируется создание новой туристско-рекреационной особой экономической зоны. Региональные власти прорабатывают возможность возведения здесь необходимых инфраструктурных объектов.

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Развивать прибрежный кластер планируется в границах Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов республики. В ближайшее время в регионе планируется проведение стратегической сессии с целью разработки дальнейшей концепции проекта.