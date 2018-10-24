Багдад, 24 октября, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Представители курдской оппозиции отказались признать результаты выборов в региональный парламент Ирака, которые прошли 30 сентября. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, вечером 20 октября местная избирательная комиссия с задержкой в три недели заявила о том, что Курдская демократическая партия получила 45 мест в местном законодательном органе из 111. Национальное объединение Курдистана получило 21 место в парламенте, став вторым.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Представитель оппозиции Хемин Анвар, чья партия «Движение за перемены (Горран)» заняла третье место и получила 12 мест, заявил, что он не признает результаты выборов.

Причиной своего решения Анвар назвал фальсификацию выборов, указывая на то, что с избирательных участков поступила информация о 1000 случаев нарушения процедуры. Многие из них не учитывались впоследствии при подсчете голосов, что могло стать причиной получения необъективного результата голосования.