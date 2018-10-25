Бразилиа, 25 октября, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Итоги первого тура всеобщих выборов в Бразилии, который прошел 7 октября, показали, что бразильские левые остаются популярны. Информационная кампания против них ведется широко и давно, и тем не менее не приносит убедительного результата, даже с учетом не такой, как раньше, народной поддержки левых. О том, в какой ситуации оказались бразильские левые силы, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Бразилия

Если на выборах в палату депутатов конгресса «Партия трудящихся» получила всего 10,3% голосов (а в сумме у левоцентристов и левых в этой палате — менее 150 мандатов из 513), то на выборах президента в первом туре левые кандидаты набрали более 40%, причем Фернанду Аддад («Партия трудящихся») вышел во второй тур с результатом 29,3%. И хотя это почти на 17 пунктов ниже, чем у крайне правого Жаира Болсонару, всё же Аддад показал впечатляющий результат, ведь официальным кандидатом от этой партии он стал за считанные недели до выборов, когда его рейтинг было всего около 8%.

Возможностей обрести союзников в преддверии второго тура у Аддада больше, чем у Болсонару, не случайно Аддад заявил о желании объединить демократов. А вот шансы его убедить тех избирателей, которые голосовали за либералов и правоцентристов, вызывают большие сомнения. Голосование предстоит 28 октября, и если победит Аддад, это будет означать выход левых из кризиса. А если его обойдет крайне правый, которого обвиняют в симпатиях к фашизму?

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