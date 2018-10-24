Киев, 24 октября, 2018, 16:42 — ИА Регнум. По данным социологического опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, 79% населения Украины считают самой большой проблемой в стране коррупцию, сообщает 24 октября УНИАН.

Dave Edens Всё проржавело

Согласно сообщению, 83% опрошенных граждан считают, что для страны существуют серьезные угрозы. При этом 62% опрошенных оценивают угрозы как реально существующие, а 21% — как вероятные.

Помимо коррупции, граждане отмечали в качестве проблем экономический кризис (58% ответов), имущественное расслоение (41,5% ответов), гражданскую войну (55% ответов).

Опрос проводился с 16 по 28 августа, были опрошены 2,041 тыс. человек.

Напомним, только 40% граждан Украины предпочитают смотреть телевизионные программы на украинском языке, а 60% предпочитают смотреть каналы на русском и других языках.