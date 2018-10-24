Токио, 24 октября, 2018, 18:48 — ИА Регнум. «Хибакуся» (жертвы атомных бомбардировок) из Нагасаки написали письмо президенту США Дональду Трампу. В письме была выражена озабоченность пострадавших японцев по поводу предполагаемого выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.

Ядерная бомбардировка Японии

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», в письме «хибакуся» попросили Трампа не «поворачивать время вспять» и не возвращаться к той ядерной напряженности, которая существовала в эпоху холодной войны. «Ядерная война — это страшно и мы знаем об этом лучше всех. Она поставит под угрозу все человечество. Но почему-то только «хибакуся» и поднимают этот вопрос, в то время как японское правительство не выражает протеста по этому вопросу», — посетовал вице-президент Совета выживших после бомбардировок Нагасаки Минору Мориучи.

Ранее Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что США вряд ли выйдут из такого важного договора.